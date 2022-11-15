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Ирина Винер отреагировала на требование ВАДА дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года

Ирина Винер отреагировала на требование ВАДА дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву и отобрать у неё титулы.

Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Вчера, 14 ноября, ВАДА потребовало от CAS санкций для Камилы.

«Когда такое сотворили с Диной Авериной и с групповым упражнением наших девочек, я сказала: «Следующим будет фигурное катание». Так и есть, всё, что сказала, так и случилось. Вы ожидали чего-то другого? РУСАДА надо было реагировать после того, как в Санкт-Петербурге взяли пробы», — цитирует Винер «Матч ТВ».

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