Алексей Мишин рассказал, в чём сила Елизаветы Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, в чём, по его мнению, заключается сила чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой. Туктамышева тренируется у Мишина с девяти лет.
«В чём сила Туктамышевой? В её таланте. Пришла ко мне в команду девочка из Глазова и начала работать. Потом оказалось, что она очень музыкальная, у неё прекрасные руки, хороший прыжок. На каком-то этапе она стала довольно волевой. И по жизни Лиза очень приятный человек», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 15 ноября 2022
-
10:27
-
09:02
-
07:35
-
07:22
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:02
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
14:11
-
14:01
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:52
-
11:32
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:07
-
09:50
-
09:07
-
08:27
-
07:34