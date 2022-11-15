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Алексей Мишин рассказал, в чём сила Елизаветы Туктамышевой

Алексей Мишин рассказал, в чём сила Елизаветы Туктамышевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, в чём, по его мнению, заключается сила чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой. Туктамышева тренируется у Мишина с девяти лет.

«В чём сила Туктамышевой? В её таланте. Пришла ко мне в команду девочка из Глазова и начала работать. Потом оказалось, что она очень музыкальная, у неё прекрасные руки, хороший прыжок. На каком-то этапе она стала довольно волевой. И по жизни Лиза очень приятный человек», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

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