Алексей Ягудин рассказал о травме жены Татьяны Тотьмяниной, которая жёстко упала на «ЛП»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какую травму получила его жена, чемпионка Олимпиады-2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина. Вчера, 14 ноября, Тотьмянина не избежала жёсткого падения на съёмках телешоу «Ледниковый период».

«У неё немного повреждён мениск. Оттуда вытекла жидкость. Есть небольшие проблемы со связками.

Вчера сделали КТ и МРТ. Но Таня решила сегодня кататься на съёмках «Ледникового» на уколах. Те, кто знает Таню, этому не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого слово «надо» означает «надо», а не «возможно», — цитирует Ягудина Super.

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