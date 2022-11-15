В Navka Show ответили на вопрос о выборе фигуриста на роль Принца в шоу «Спящая красавица»

Представители Navka Show раскрыли подробности выбора фигуриста на роль Принца, партнёра Анны Щербаковой в новогоднем шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
«Шорт-лист принцев» действительно составлен, но раскрывать его мы не будем, чтобы не обманывать ожидания поклонников, которые могут настроиться на участие своего любимого фигуриста, а в итоге принцем станет не он. Скажем только, что в шорт-листе всего пять кандидатов, трое из них — действующие спортсмены, два уже завершили спортивную карьеру. Четверо из пяти «принцев» — одиночники, один — па́рник. На финальный выбор повлияет и расписание потенциальных участников шоу, и, конечно, мнение принцессы — Анны Щербаковой — которое она составит по результатам пробных тренировок», — рассказала представительница пиар-группы Navka Show в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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