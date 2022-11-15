Тотьмянина сообщила, что не комментирует вопросы о фигурном катании

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина после полученной накануне в «Ледниковом периоде» травмы колена сообщила, что не комментирует вопросы о фигурном катании. Например, предложения запретить четверные элементы из-за травмоопасности.

Накануне после съёмок номера в «Ледниковом периоде» Тотьмянину унесли на руках. Позже выяснилось, что партнёр Иван Колесников, падая, задел коньком её колено. Из мениска спортсменки вытекла жидкость. Сегодня, 15 ноября, Татьяна принимала участие в записи нового выпуска на уколах.

«Не будем туда лезть. Это меня не касается. Вы попробовали спросить, но я не комментирую вообще фигурное катание. Поэтому этот вопрос не ко мне», — передаёт слова Тотьмяниной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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