«У неё такая судьба». Ягудин — о травмах своей супруги Тотьмяниной

Олимпийский чемпион и ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин прокомментировал очередную травму своей супруги, победительницы Игр в парном катании Татьяны Тотьмяниной.

Накануне после съёмок номера в «Ледниковом периоде» Тотьмянину унесли на руках. Позже выяснилось, что партнёр Иван Колесников, падая, задел коньком её колено. Из мениска спортсменки вытекла жидкость. Сегодня, 15 ноября, Татьяна принимала участие в записи нового выпуска на уколах.

«Птичку жалко. Но я всегда верю в свою жену. У Тани, к сожалению, так сложилось, что всю жизнь, если у неё что-то происходит, то она не просто сломала пальчик… Либо как на Skate America, когда совсем прям человек разбился… Потом предновогодние ёлки начались в Питере в «Щелкунчике», первый же спектакль — она с выброса ломает ногу. У неё такая судьба. Но, зная Таню, её никогда ничего не останавливает. Есть слово «надо» — и она сделает. Меня это уже не пугает», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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