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«Перевыполнила собственные планы». Анна Щербакова — о золоте Олимпиады-2022

«Перевыполнила собственные планы». Анна Щербакова — о золоте Олимпиады-2022
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова объяснила свою фразу о том, что в детстве не мечтала о золотой медали Игр.

«Суть не в том, что я никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой. Скорее, для меня это казалось чем-то недостижимым. Получается, я перевыполнила собственные планы. Это действительно так. В детстве далеко не заглядывала. Ставила себе более реалистичные цели: выиграть первенство среди своего возраста, выучить новый прыжок. Так постепенно шаг за шагом достигла того, о чём даже не мечтала.

Конкретной мечты у меня сейчас нет, зато есть внутреннее понимание, что я не хочу стоять на месте и мне нужно постоянно развиваться», — приводит слова Щербаковой «Сноб».

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