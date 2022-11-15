Анна Щербакова: за пределами катка многое для меня в новинку

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что изменилось в её жизни после возвращения с Игр-2022 в Пекине.

«Я стала пробовать себя в других сферах. Пытаюсь понять, что мне интересно, и экспериментировать. Самый крупный проект сейчас — «Ледниковый период». Съёмки могут быть с утра до вечера несколько дней подряд, плюс всё из того, что я там делаю, — новое для меня: пришлось учиться работать с «ухом», записывать подводки. Учусь работать на камеру, держаться уверенно, чётко формулировать мысли, а не просто тараторить заученный текст. Впервые в жизни я не отвечаю на вопросы, а сама их придумываю.

Я достаточно закрытый человек, заводить новые знакомства для меня тяжело. «Ледниковый период» учит быть более раскрепощённой. Думаю, даже если в будущем выберу не публичную профессию, навыки, которые получу тут, мне пригодятся.

На самом деле одно дело — быть уверенной на льду, другое — в обычной жизни. На льду я чувствую себя в своей тарелке, как профессионал, знаю, что и как делать. За пределами катка многое для меня в новинку», — приводит слова Щербаковой «Сноб».