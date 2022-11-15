Глава ОКР Поздняков высказался об апелляции ВАДА по делу Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о поданной в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Камилы Валиевой, ВАДА требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года с аннулированием результатов начиная с 25 декабря 2021 года, включая лишение золотой медали командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
«В настоящий момент мы имеем апелляцию ВАДА на решение РУСАДА, на это пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать. Будет разбирательство, будут вынесены определённые решения. Если эти решения поставят под сомнения результаты наших фигуристов в Пекине, то мы, безусловно, будем активными участниками процесса», — приводит слова Позднякова ТАСС.
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