Елизавета Туктамышева опубликовала пост после победы на 4-м этапе Гран-при России в Москве

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 13 ноября Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России. Турнир проходил в Москве.

«Это Питер, детка! А вообще всем хочу сказать большой спасибос — за такую крутую поддержку, подарки, цветы! Очень приятно! И, конечно, своей крутой команде, которая привела меня к этой победе», — написала Елизавета.

Второе место на четвёртом этапе Гран-при России заняла Софья Муравьёва. Замкнула тройку Софья Акатьева.

Фото: из соцсетей елизаветы туктамышевой

Фото: из соцсетей елизаветы туктамышевой

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