Татьяна Тарасова обратилась к Тотьмяниной, выступившей после жёсткого падения на «ЛП»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Она поблагодарила её за выступление в очередном эпизоде «Ледникового периода». Вчера, 15 ноября, Тотьмянина выступила на шоу, несмотря на то что 14 ноября не избежала жёсткого падения.

«Что говорить, катается, что ничего не болит. Я сомневалась, будет ли кататься. Вчера была такая ужасная травма. А она приехала и вышла.

Спасибо, Таня, что ты так к боли относишься. Это не слово «надо». Когда ты весь разломан, когда не можешь, всё равно берёшь и работаешь», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

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