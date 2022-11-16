Татьяна Тарасова обратилась к Тотьмяниной, выступившей после жёсткого падения на «ЛП»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Она поблагодарила её за выступление в очередном эпизоде «Ледникового периода». Вчера, 15 ноября, Тотьмянина выступила на шоу, несмотря на то что 14 ноября не избежала жёсткого падения.
«Что говорить, катается, что ничего не болит. Я сомневалась, будет ли кататься. Вчера была такая ужасная травма. А она приехала и вышла.
Спасибо, Таня, что ты так к боли относишься. Это не слово «надо». Когда ты весь разломан, когда не можешь, всё равно берёшь и работаешь», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 16 ноября 2022
-
09:31
-
09:07
-
08:38
-
07:58
-
00:56
- 15 ноября 2022
-
22:30
-
22:11
-
21:17
-
21:08
-
21:03
-
19:50
-
18:06
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
16:40
-
16:05
-
15:22
-
13:05
-
12:29
-
11:42
-
11:32
-
10:27
-
09:02
-
07:35
-
07:22
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05