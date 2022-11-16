Татьяна Навка: до старта Тотьмянина стояла на одной ноге и не могла наступить на другую

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление чемпионки Олимпиады-2006 в парном катании Татьяны Тотьмяниной в очередном эпизоде «Ледникового периода». Вчера, 15 ноября, Тотьмянина выступила на шоу, несмотря на то что 14 ноября не избежала жёсткого падения.

«Не секрет, что мы, спортсмены, самые страшные травмы получаем тут. Я видела Таню незадолго до старта. Человек стоял на одной ноге и не мог наступить на другую. А сейчас улыбалась, светилась и прекрасно выступала», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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