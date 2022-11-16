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«Это обоюдная потеря для всех». Илья Авербух — об отстранении российских фигуристов

«Это обоюдная потеря для всех». Илья Авербух — об отстранении российских фигуристов
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Я думаю, что здесь равные истории. Я уверен, что и мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия российских фигуристов, потому что во всех четырёх видах мы конкурентоспособны, если говорить о женском катании, то тут мы вообще абсолютные хедлайнеры. Конечно, мы тоже теряем, оттого что у нас нет этих баталий с международными спортсменами, — это обоюдная потеря для всех. С точки зрения организации турнира, с точки зрения зрителей, с точки зрения призовых мы сопоставимы. Но, конечно, накал борьбы, который возникает в любом случае, когда мы соревнуемся с мировыми лидерами, как ты его заменишь? Это невозможно.

Ещё раз говорю, это палка о двух концах, то же самое происходит и на тех этапах: ты как бы выиграл, но без россиян это недопобеда. Конечно, я верю, что как можно скорее это всё в головах чиновников перевернётся и спорт станет вне политики, спорт станет именно тем мостиком взаимопонимания, которое всегда было между странами. Я считаю, что это, конечно, несправедливое решение», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Валиева блестяще бы смотрелась в «Ледниковом периоде». Интервью с Авербухом «Валиева блестяще бы смотрелась в «Ледниковом периоде». Интервью с Авербухом

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