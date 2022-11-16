Авербух: есть некая административная машина, которую сломать одному сложно, включая Баха

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20.
Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие.
«Нет, я не видел эту новость. Мне кажется, зачем обеднять себя? Мы должны соревноваться друг с другом, выяснять, кто из нас первый, и это выясняется только в спортивной борьбе, в которой принимают участие сильнейшие.
Я думаю, что есть некая административная машина, которую сломать одному сложно, включая Томаса Баха. Но его выступление — это надежда на то, что в этом механизме, в этих жерновах произойдёт сбой и какое-то отрезвление наступит», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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