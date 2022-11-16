«Это никого не демотивирует точно». Илья Авербух — о судействе на российском Гран-при
Поделиться
Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал судейство на Гран-при России.
«Как отражается на спортсменах политика, когда на Гран-при России ставятся высокие баллы? Всем ставят высокие оценки, это не так важно. В «Ледниковом периоде» бесконечные 6,0. Одна 5,9 — и сразу расстройство. Это просто критерий.
Я бы только рекомендовал журналистам не проводить параллели между нашими и международными стартами: «Мы здесь получили 100, значит, мы на другой планете». Мы должны понимать, что оценки поднимаются, чтобы мы соответствовали. Такой выбран уровень оценок. И это никого не демотивирует точно», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
09:31
-
09:07
-
08:38
-
07:58
-
00:56
- 15 ноября 2022
-
22:30
-
22:11
-
21:17
-
21:08
-
21:03
-
19:50
-
18:06
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
16:40
-
16:05
-
15:22
-
13:05
-
12:29
-
11:42
-
11:32
-
10:27
-
09:02
-
07:35
-
07:22
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
Партнерский контент