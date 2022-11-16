«Это никого не демотивирует точно». Илья Авербух — о судействе на российском Гран-при

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал судейство на Гран-при России.

«Как отражается на спортсменах политика, когда на Гран-при России ставятся высокие баллы? Всем ставят высокие оценки, это не так важно. В «Ледниковом периоде» бесконечные 6,0. Одна 5,9 — и сразу расстройство. Это просто критерий.



Я бы только рекомендовал журналистам не проводить параллели между нашими и международными стартами: «Мы здесь получили 100, значит, мы на другой планете». Мы должны понимать, что оценки поднимаются, чтобы мы соответствовали. Такой выбран уровень оценок. И это никого не демотивирует точно», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.