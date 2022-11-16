Илья Авербух объяснил, почему понизились рейтинги «Ледникового периода»

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух объяснил снижение рейтингов «Ледникового периода».
«Объективно сейчас все развлекательные передачи гораздо ниже, а информационные стоят в топ-10 — мы все живем в информационном аналитическом поле. Это данность времени, все рейтинги сейчас находятся в информационных передачах. Мы стараемся в нашей передаче удержать этот баланс, понимаем чувство времени. Я благодарен Первому каналу, Константину Львовичу [Эрнсту], что наш проект жив, потому что это очень важная вещь. Я уже не раз говорил, что это мини-завод, в котором работает большое количество людей. Это не только верхушка айсберга, наши чемпионы, те, кто только пришли, — Вика с Никитой, Ваня Букин, Анечка Щербакова, которую я привлёк в качестве ведущей, — и те, кто уже участвовал до этого в «Ледниковом периоде», — Женя Медведева и топовые ребята-завсегдатаи «Ледника». И, конечно, большая команда с точки зрения судей. Я постарался, чтобы она стала шире.
В этом году я привлёк снова Сашу Жулина, его команду, потом работает большое количество людей, которые помогают работать в этом проекте. Поэтому «Ледниковый период» — это остров определённой жизни, которая всем нам необходима. Спасибо ещё раз, что этот проект есть, что мы его проходим. Он сложный в сложное время, но в нём, как вы знаете, мы говорили рядом номеров и на темы, которые нас не могут не волновать. Сейчас мы снова вместе, мы с нашей страной — мы все вместе», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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