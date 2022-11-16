Стали известны имена юниоров, которые выступят на турнире «Волжский пируэт» в Самаре

Фигуристы-юниоры Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Владислав Дикиджи, Андрей Кутовой, Лев Лазарев, Марк Лукин и другие станут участниками Всероссийских соревнований «Волжский пируэт», которые пройдут с 16 по 18 ноября в Самаре.

Соревнования будут включать короткую и произвольную программы у юношей, девушек и в парном катании, а также ритм-танец и произвольный танец в танцах на льду.

Расписание соревнований

16 ноября



18.00-19.00 – Танцы на льду КМС, ритм-танец

19.15-20.15 – Пары, КМС, короткая программ



17 ноября



13.15-14.20 – Танцы на льду КМС, произвольный танец

14.40-15.45 – Пары, КМС, произвольная программа

16.05-18.25 – Девушки, КМС, короткая программа

18.45-21.05 – Юноши, КМС, короткая программа



18 ноября



12.45-15.20 – Девушки, КМС, произвольная программа

15.40-18.15 – Юноши, КМС, произвольная программа