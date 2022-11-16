Фигуристка Алина Загитова предстала в образе блондинки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото со светлыми распущенными волосами. Болельщики в комментариях гадают, парик это или отредактированное фото в Photoshop.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.
Сейчас Загитова является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период», она ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, в очередь с победительницей Игр-2022 Анной Щербаковой.
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