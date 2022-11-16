Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волжский пируэт. Юниоры: День 1
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алина Загитова предстала в образе блондинки

Фигуристка Алина Загитова предстала в образе блондинки
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото со светлыми распущенными волосами. Болельщики в комментариях гадают, парик это или отредактированное фото в Photoshop.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

Сейчас Загитова является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период», она ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, в очередь с победительницей Игр-2022 Анной Щербаковой.

Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?! Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022