Фигуристка Алина Загитова предстала в образе блондинки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото со светлыми распущенными волосами. Болельщики в комментариях гадают, парик это или отредактированное фото в Photoshop.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

Сейчас Загитова является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период», она ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, в очередь с победительницей Игр-2022 Анной Щербаковой.