Евгения Медведева отметила юбилей на льду, опубликовав необычное фото в купальнике

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила 20-летний юбилей на льду публикацией снимка в необычном образе.

Медведева сфотографировалась в купальнике вместе со своими медалями. Особо важные награды девушка повесила на шею, остальные взяла в правую руку.

«20 лет на льду.

В 3 года я встала на коньки. В свои почти 23 я также на льду.

Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю.

20 лет на льду… звучит красиво», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы. Осенью 2020 года Евгения вернулась из Канады к тренеру Этери Тутберидзе, однако в соревнованиях с тех пор не участвовала. Фигуристка выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.