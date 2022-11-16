Евгения Медведева отметила юбилей на льду, опубликовав необычное фото в купальнике

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила 20-летний юбилей на льду публикацией снимка в необычном образе.
Медведева сфотографировалась в купальнике вместе со своими медалями. Особо важные награды девушка повесила на шею, остальные взяла в правую руку.
«20 лет на льду.
В 3 года я встала на коньки. В свои почти 23 я также на льду.
Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю.
20 лет на льду… звучит красиво», — написала Медведева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы. Осенью 2020 года Евгения вернулась из Канады к тренеру Этери Тутберидзе, однако в соревнованиях с тех пор не участвовала. Фигуристка выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.
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