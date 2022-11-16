Победительница четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, о чём думает во время проката и после него.

«Рада, что всё закончилось. Несмотря на ошибки в программе, я была счастлива в окончательной позе, потому что мне было так хорошо, что я закончила программу. Был тяжёлый день. Показалось, что все были немножко уставшими после вчерашнего, судя по тренировке и по программам. После короткой, да. Мы ничего после короткой не делали (смеётся).

О чём думаю во время проката? В начале программы, наверное, ни о чём. Главное – резкость, собраться и немного визуализировать себя, очень собранно держать. Каких-то мыслей нет, это сбивает. А если неудачи, пытаюсь себя собрать. Говорю себе: «Попробуй там ещё что-то не так сделать!» (грозит себе пальцем). Если всё гладко идёт, во второй половине уже мыслей нет, есть только отдача программе. Это вторая половина уже, более лёгкая, и стараешься уже, чтобы душа вместе с музыкой была. Больше можешь раскрыть образ», — сказала Туктамышева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

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