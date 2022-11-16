Победительница четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, о чём думает во время проката и после него.
«Рада, что всё закончилось. Несмотря на ошибки в программе, я была счастлива в окончательной позе, потому что мне было так хорошо, что я закончила программу. Был тяжёлый день. Показалось, что все были немножко уставшими после вчерашнего, судя по тренировке и по программам. После короткой, да. Мы ничего после короткой не делали (смеётся).
О чём думаю во время проката? В начале программы, наверное, ни о чём. Главное – резкость, собраться и немного визуализировать себя, очень собранно держать. Каких-то мыслей нет, это сбивает. А если неудачи, пытаюсь себя собрать. Говорю себе: «Попробуй там ещё что-то не так сделать!» (грозит себе пальцем). Если всё гладко идёт, во второй половине уже мыслей нет, есть только отдача программе. Это вторая половина уже, более лёгкая, и стараешься уже, чтобы душа вместе с музыкой была. Больше можешь раскрыть образ», — сказала Туктамышева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 16 ноября 2022
-
18:40
-
18:22
-
17:46
-
17:18
-
17:03
-
16:20
-
15:55
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
09:31
-
09:07
-
08:38
-
07:58
-
00:56
- 15 ноября 2022
-
22:30
-
22:11
-
21:17
-
21:08
-
21:03
-
19:50
-
18:06
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
16:40
-
16:05