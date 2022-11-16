Софья Акатьева: почему нельзя ещё раз выйти и это всё перекатать?

Фигуристка Софья Акатьева во влоге Алины Загитовой рассказала о сорванном начале произвольной программы на четвёртом этапе Гран-при России.
Акатьева упала с трёх подряд элементов ультра-си, заявленных в начале программы.
Акатьева: Видимо, не получилось полностью себя настроить. После проката сразу думала, что очень хочу это всё исправить (слёзы на глазах). Как Валиева в Казани? Нет, таких мыслей не было. У меня потом они обычно появляются. Почему нельзя ещё раз выйти и это всё перекатать? Думаю, что буду больше работать, чтобы не допускать ошибок таких.
Загитова: Когда ты проезжала мимо тренерского штаба в прокате, Этери Георгиевна тебе что-то крикнула. Первый раз такое вижу, чтобы она что-то кричала спортсмену во время проката.
Акатьева: Она крикнула «Давай!». Потому что нельзя было сдаваться, нужно было ехать дальше, чтобы не терять прокат.
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