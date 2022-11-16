«А ну-ка повтори!» Евгений Плющенко в 40 лет исполнил 21 бедуинский прыжок подряд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время юбилейного шоу «35 лет на льду» в Москве исполнил 21 бедуинский прыжок подряд.

Бедуинский прыжок – это когда спортсмен наклоняет корпус вперёд и бросает ноги назад, как бы делая «ножницы». Обычно этот прыжок исполняется для захода во вращения.

«40 лет — личный рекорд и, судя по всему, мировой — 21 бедуинских! А ну-ка повтори!» — подписал видео в своих соцсетях Плющенко.

Плющенко – двукратный чемпион и двукратный призёр Олимпийских игр, делит с Гиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании (по четыре). Также Евгений — трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при и десятикратный чемпион России.