«Это как будто в бездну прыгнуть». Елизавета Туктамышева — о работе над четверным прыжком

Победительница четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему не торопится включать в программу четверной тулуп и будет ли исполнять его в прыжковом турнире.

«Конечно, будем работать. Шансы, что это может случиться в нынешнем сезоне, есть. Но мне надо сначала выйти на лёд и начать опять прыгать. Прошла целая неделя без тренировок четверного, поэтому надо сейчас понять, в какой он кондиции.

Временами я его тренировала. Когда-то получался, когда-то нет. Это больше зависит от моего эмоционального состояния. Непонимание, что делать, когда нет чёткого ощущения в этом прыжке, сбивает тебя. От этого возникает небольшой страх, потому что это как будто в бездну прыгнуть. Когда в какой-то момент появляются правильное ощущение и понимание, как этот прыжок работает, я могу восстановить четверной буквально за несколько дней. Больше не страшно. В последний раз получилось так: я недельку прыгала его постоянно, этого хватило.

От чего может зависеть правильное эмоциональное состояние? Если бы я знала, я бы чаще прыгала четверной (смеётся). Нужно просто потихоньку делать. У меня есть боязнь травмы, потому что этот элемент не напрыган. Когда я начинаю после долгого перерыва делать четверной, у меня в теле появляются новые зажатости. Угроза травмы увеличивается, а это вызывает страх. Перебороть всё это можно только постепенно, нужно продолжать вкручиваться в четверной тулуп. Тогда в какой-то момент ты уже ловишь это ощущение», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

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