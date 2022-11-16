Елизавета Туктамышева рассказала о своей травме

Победительница четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, с какой травмой она катается в сезоне-2022/2023.

«Она то появляется, то уходит. Эта травма где-то внутри стопы, непонятно, от чего зависит. Может быть, да, от четверного, когда в начале сезона решила его восстанавливать и переходить на прыжок с левой ноги. Точно это из-за тулупа, а не других элементов. Травма неопасная, просто неприятная, ноющая. Она проходит, поэтому всё в порядке.

Как успокаиваю себя, когда появляются травмы? Просто говорю себе, что так было нужно. Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха. Особенно не переживаю», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

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