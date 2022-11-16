Елизавета Туктамышева рассказала, как планирует усложнить свою программу

Победительница четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как планирует усложнить программу к следующим соревнованиям – этапу Гран-при России в Перми.

«Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тогда это будет самый оптимальный вариант. Так будет чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

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