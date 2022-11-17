«Друг друга не понимают, не чувствуют». Журанков — о работе Квителашвили с новым тренером

Российский комментатор Андрей Журанков оценил переезд грузинского фигуриста Мориса Квителашвили в Италию. До этого Квителашвили занимался в группе Этери Тутберидзе.
«Для Мориса это вообще шок. Человек в стрессе. Он больше 10 лет выходил с одними и теми же тренерами. Он всю жизнь видел этот взгляд Этери Георгиевны, и он привык к этому. И тут сидит какой-то человек, они друг друга не понимают, не чувствуют, он не понимает, что тот от него хочет, Лоренцо не понимает, что ему с ним делать, — человек вроде уже с именем, с результатами, с медалями. И это всё так обидно! Просто до боли», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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