«Только трое судей знали правила». Журанков не понял высокие компоненты Акатьевой

Российский комментатор Андрей Журанков оценил судейство на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Серьёзные ошибки — это падения или ошибки, которые влияют на целостность программы, прерывание программы может быть незначительным или более явным, заметным. Такие ошибки должны быть отражены в каждом из компонентов программы. Одна серьёзная ошибка — максимум за компоненты 9,50, две и более серьёзных ошибок — максимум 8,75. При этом есть две звёздочки — важные дополнения. Что если допущены две ошибки и более и при этом эти ошибки имели минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка 8,75 возможна.

И что мы с вами видим у Софьи Акатьевой? Мы видим, что только трое судей из семи знали правила. Или другие знали правила и посчитали, что это неважно. Ну ладно бы поставили 8,75, тут две звёздочки допускают, но 9,00, 9,25, 9,00 — это как?» — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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