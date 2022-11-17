«Не составит ей труда». Боброва уверена, что Туктамышева сможет сделать четверной

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила шансы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой разучить четверной прыжок.

«Она блестяще на тренировках делает четверной тулуп, но ей нужен соревновательный опыт, чтобы попробовать его прыгнуть при судьях в программе. Прыжковый турнир — идеальный вариант его попробовать. И она сделает раз-два, поймёт, что при зрителях, в костюме, при судьях, при соревновательной обстановке, когда всё равно есть этот адреналин, она с ним справляется, значит, ей будет намного проще его попробовать сделать на соревнованиях в программе.

Вставит ли она его к чемпионату России? Мне кажется, она будет исходить из того, как пройдёт прыжковый турнир. Если она поймёт, что да, могу, следующий этап будет — я посмотрю после короткой. Будет приниматься некое решение: пойдёт она на этот риск или нет. Но я очень желаю Лизе действительно набраться уверенности в этом прыжке. Я видела по видео: не составляет труда ей это делать», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».