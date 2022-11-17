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«Вы сначала докажите». Ягудин — о требовании ВАДА дисквалифицировать Валиеву на 4 года

«Вы сначала докажите». Ягудин — о требовании ВАДА дисквалифицировать Валиеву на 4 года
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил требование ВАДА на четыре года дисквалифицировать чемпионку ОИ-2022 в командном турнире Камилу Валиеву.

«А решение уже принято? А если люди или структуры чего-то хотят… Я вот сказал про Кутузовский проспект. Чтобы всем было понятно, скажу ещё яснее: хочу, чтобы его расшили до 15 полос в каждом направлении. Я так хочу! Но понятно, что этого не будет. А то, что они громогласно объявляют, стращают… Вы сначала докажите либо не докажите. А дальше мы будем уже разговаривать», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в ходе Олимпиады-2022 выяснилось, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой «Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой
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