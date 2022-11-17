«Он смешон в своих заявлениях». Ягудин — о Бахе, призвавшем к миру на G20

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил слова президента МОК Томаса Баха, который на саммите G20 призвал лидеров стран к установлению мира.

«Бах, по-моему, это уже смешно. Я понимаю, что он человек высокого полёта, но его заявления – это уже смешно, их уже можно не читать. Он одну неделю говорит, что россиян должны вернуть, а другую – рекомендует отстранить. Сегодня – снова вернуть. Не знаю, кому он хочет понравиться. Но он смешон в своих заявлениях», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в настоящий момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований. Такое решение в ISU приняли в соответствии с рекомендациями МОК.