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Алексей Ягудин иронично ответил на вопрос о футбольной Медиалиге

Алексей Ягудин иронично ответил на вопрос о футбольной Медиалиге
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин ответил на вопрос, хотел бы он сыграть в футбольной Медиалиге. Ранее в Медиалиге выступил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Я всё делаю плохо в этой жизни, мне остается только комментировать, поэтому буду продолжать комментировать», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Также 42-летний Алексей Ягудин — четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании, трёхкратный чемпион Европы, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный призёр чемпионатов Европы. Его жена — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.

«Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой «Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой
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