«Все что-то хают». Ягудин — о чемпионате мира по футболу

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о предстоящем ЧМ-2022 по футболу.

«Слушайте, ну все что-то хают. Даже недавно я прочитал, что это вообще ошибка была – провести чемпионат мира по футболу в Катаре. Но не знаю, мне кажется, прикольно будет, какая-то изюминка в этом есть. Традиционно футбольные державы проводят этот чемпионат, а здесь всё-таки… Я понимаю, что жара, тяжеловато, но и по времени немного сдвинут чемпионат для комфорта футболистов.

Честно, буду (смотреть). Наверное, уже после групповых этапов, хотя кто знает. Глобально я люблю, когда играют, особенно сборные, но наш футбол… Включилась грустная музыка (улыбается). Наш – нет, но Лигу чемпионов… Реально играют те, кто умеет играть, а чемпионат мира – уже, как говорится, прямо отборные персонажи в своих сборных. Единственное сожаление, что чемпионат Европы, мира они проводят через каждые два года, жалко, что не каждый год, как в фигурном катании. Потому что реально тоже очень непредсказуемо, как может складываться игра. И, казалось бы, ты лидер, а тут раз – и ты проигрываешь. Смотреть, честно, буду! Наверное, уже ближе к концу, хотя групповые, наверное, тоже буду смотреть», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.