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Алексей Ягудин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Алексей Ягудин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате мира 2022 года по футболу. По словам Ягудина, его симпатии на стороне французов.

«Кто выиграет? Я не знаю, кто выиграет, естественно. Но я за Францию», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Франция является действующим чемпионом мира. В финале чемпионата мира 2018 года, который проходил в «Лужниках» (Москва), французы победили сборную Хорватии со счётом 4:2. Это второй титул Франции. Первый они взяли на домашнем для себя чемпионате мира 1998 года. Тогда в финале французы обыграли бразильцев со счётом 3:0.

«Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой «Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой
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