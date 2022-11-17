Алексей Ягудин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу
Поделиться
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате мира 2022 года по футболу. По словам Ягудина, его симпатии на стороне французов.
«Кто выиграет? Я не знаю, кто выиграет, естественно. Но я за Францию», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Франция является действующим чемпионом мира. В финале чемпионата мира 2018 года, который проходил в «Лужниках» (Москва), французы победили сборную Хорватии со счётом 4:2. Это второй титул Франции. Первый они взяли на домашнем для себя чемпионате мира 1998 года. Тогда в финале французы обыграли бразильцев со счётом 3:0.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:49
-
10:41
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:00
- 16 ноября 2022
-
23:32
-
23:22
-
23:08
Партнерский контент