Ягудин ответил на вопрос, успешно ли проходит серия Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о серии Гран-при России по фигурному катанию. Он ответил на вопрос, успешно ли проходит серия.

«Здесь даже не то что успешно или вяло, самое главное, что проходит, это, наверное, основной фактор. Я сейчас отталкиваюсь не от своего видения, как это должно проходить, а от того, в какой ситуации сейчас наши спортсмены. Самое главное, что эта серия Гран-при России проходит. Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу наполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала такая информация, что билеты минимум пять тысяч и идут к восьми и выше. Я подошёл к Александру Когану, говорю: «Слушай, а почему?» Оказывается, давно существует определённый сайт — не от федерации. Билеты в реальности стоят 700 рублей, по-моему, самый дешёвый. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация такие ценники ломит, и поэтому они не ходят.

По поводу того, что людей не было на сочинском этапе… Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а всё-таки приезжают отдохнуть. Сочи — отдельная тема, но в Казани… Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на три-четыре тысячи людей — так атмосферненько получается: всё вместе, всё рядом. Но, опять же, главное, что эти турниры есть, и причём хорошо подкреплены финансами за призовые места. Всё равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс ещё добавляется соревновательная практика.

Понятное дело, что на международных Гран-при лидеры со всех стран распределены по этапам, а у нас лидеры одной страны. Здесь невозможно устроить, что на каждом из этапов будет прямо драчка за места: где-то более упорная борьба, где-то практически без борьбы. Понятно, что борьба будет в Красноярске. Борьба будет на тех турнирах, где реально будут собираться все. А здесь ну уж хорошо, что есть», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.