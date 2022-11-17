Ягудин ответил на вопрос, успешно ли проходит серия Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о серии Гран-при России по фигурному катанию. Он ответил на вопрос, успешно ли проходит серия.
«Здесь даже не то что успешно или вяло, самое главное, что проходит, это, наверное, основной фактор. Я сейчас отталкиваюсь не от своего видения, как это должно проходить, а от того, в какой ситуации сейчас наши спортсмены. Самое главное, что эта серия Гран-при России проходит. Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу наполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала такая информация, что билеты минимум пять тысяч и идут к восьми и выше. Я подошёл к Александру Когану, говорю: «Слушай, а почему?» Оказывается, давно существует определённый сайт — не от федерации. Билеты в реальности стоят 700 рублей, по-моему, самый дешёвый. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация такие ценники ломит, и поэтому они не ходят.
По поводу того, что людей не было на сочинском этапе… Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а всё-таки приезжают отдохнуть. Сочи — отдельная тема, но в Казани… Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на три-четыре тысячи людей — так атмосферненько получается: всё вместе, всё рядом. Но, опять же, главное, что эти турниры есть, и причём хорошо подкреплены финансами за призовые места. Всё равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс ещё добавляется соревновательная практика.
Понятное дело, что на международных Гран-при лидеры со всех стран распределены по этапам, а у нас лидеры одной страны. Здесь невозможно устроить, что на каждом из этапов будет прямо драчка за места: где-то более упорная борьба, где-то практически без борьбы. Понятно, что борьба будет в Красноярске. Борьба будет на тех турнирах, где реально будут собираться все. А здесь ну уж хорошо, что есть», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 17 ноября 2022
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:49
-
10:41
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:00
- 16 ноября 2022
-
23:32
-
23:22
-
23:08