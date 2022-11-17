Ягудин высказался о судействе на этапах Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил судейство на этапах Гран-при России по фигурному катанию.

«Правильно ли, что щедро судят? Я всегда говорил и буду говорить: меня абсолютно не волнуют те баллы, с которыми люди выступают. В принципе, я вообще не изменяю себе и опять выражу свою точку зрения: мне абсолютно всё равно, рекорд у тебя, восемьсот за элемент и так далее. Есть первое, второе, третье места — вот эта очерёдность мне интересна. А выиграл ли, простите, Миша Коляда со ста с чем-то баллами за практически ничего, даже с одним четверным, когда люди на мировой арене сто с чем-то получают за два четверных… Ну окей, не только Миша получает, все. А щедро, нещедро…

В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться так ко всем своим же, поэтому это абсолютно нормально. Опять же говорю, мне абсолютно всё равно, какие баллы: рекорды, не рекорды. Мне увидеть хочется чистый прокат, а дальше места, на которых они будут распределены. А кто сколько, опять же скажу, наши спортсмены в нашей стране же и выступают. Нет же такого, что одному лепят прямо очень много, а другому нет. Ко всем хорошо относятся», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.