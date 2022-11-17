Ягудин: совет всем парням — просто посмотрите, как катаются наши девушки

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин дал совет российским фигуристам. Он посоветовал им обратить внимание на катание девушек.

«Меня пока приятно удивляет происходящее. Но совет всем парням: просто посмотрите, как катаются наши девушки. В наши годы девушки смотрели, как катаются парни. Сейчас наоборот – парням надо смотреть на девчонок: на Дашу Усачёву (фигуристка находилась рядом во время записи интервью и улыбнулась. – Прим. «Чемпионата» ), Аню Щербакову, Камилу Валиеву, Алину Загитову, Софью Муравьёву, Софью Акатьеву, Софью Самоделкину. Просто посмотрите, с какой дерзостью и желанием показать свой максимум они выходят на лёд.

А если говорить о парнях детально, то выделю Дмитрия Алиева. Было интересно, как же он справится со своим вторым этапом. Я знал, что у него проблемы со стопой. Неизвестно было, выйдет ли он вообще на старт. А он вышел и сделал. Так что Алиев пока радует. Кондратюк? Посмотрим, что будет на следующем этапе. Женю Семененко я благодарил за возвращение. У него был эпизод с падением на шоу в Питере, потом ещё одна сложная травма. И вот пожалуйста, пример. Мы видели контрольные прокаты без четверных. Сейчас почти получились три квада в произвольной. Окей, один сальхов он смазал. Но видно ведь, куда он движется. А где другие?» — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.