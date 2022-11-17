Умер легендарный российский фигурист Александр Горшков

Ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков, который выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Горшкову было 76 лет. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания. Горшков в паре с Пахомовой выиграли Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке (Австрия), став первыми олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. Также они являются шестикратными чемпионами мира и шестикратными чемпионами Европы.

Пара приняла решение завершить карьеру в 1977 году. После завершения карьеры Горшков некоторое время работал тренером, после чего трудился в Олимпийском комитете России и в российской федерации фигурного катания.