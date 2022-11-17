Этап Гран-при России в Самаре начнётся с минуты молчания в память об Александре Горшкове

Этап Гран-при России в Самаре начнётся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни фигуристе Александре Горшкове. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Соревнования в Самаре сегодня начнутся с минуты молчания в память об Александре Георгиевиче. Он ежедневно, ежечасно был в работе. Сегодня собирался вылетать туда, на Гран-при», – приводит слова Когана ТАСС.
Этап Гран-при в Самаре пройдёт с 19 по 20 ноября.
Сегодня, 17 ноября, стало известно, что на 77-м году ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой выиграли Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке (Австрия), став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.
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