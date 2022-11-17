Алексей Мишин отреагировал на известие о смерти Александра Горшкова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«С этим человеком связана вся моя жизнь — от практически первых шагов на льду. Он всегда был важной фигурой в моей жизни, он был замечательным атлетом, первым во всём.
Мы ценим его как руководителя фигурного катания. Думаю, успехи отечественного фигурного катания связаны с его деятельностью в последние годы. Мы скорбим, даже трудно говорить отчётливо и гладко о чувствах в связи с этой трагической новостью», — приводит слова Мишина ТАСС.
Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.
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