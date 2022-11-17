Александр Коган станет исполняющим обязанности президента ФФККР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган согласно уставу станет исполняющим обязанности президента федерации после смерти Александра Горшкова.

«В случае добровольного сложения с себя полномочий Президента либо стойкой неспособности по состоянию здоровья или физической невозможности осуществлять указанные полномочия до момента избрания на ближайшем заседании Конференции нового Президента его полномочия исполняет генеральный директор ФФККР, за исключением осуществления функций председателя Исполкома ФФККР, либо один из вице-президентов ФФККР по решению Исполкома ФФККР», – говорится в уставе ФФККР.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что на 77-м году ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания.