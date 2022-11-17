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Поздняков — о смерти Горшкова: невосполнимая потеря для российского спорта

Поздняков — о смерти Горшкова: невосполнимая потеря для российского спорта
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Глубоко потрясён новостью об уходе президента ФФККР и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Александра Горшкова. Буквально позавчера виделись с ним и, как всегда, обсуждали текущие вопросы и перспективы российского олимпийского движения и федерации фигурного катания.

Конечно, невосполнимая потеря для российского спорта.

Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и подопечным Александра Георгиевича», – написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что на 77-м году ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания.

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