Татьяна Волосожар написала трогательный пост о скончавшемся Александре Горшкове

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Всегда грустно, когда уходят те, кого ты знал, кто был частью твоей жизни. Сегодня умер президент Федерации фигурного катания Александр Горшков.

Мне он запомнится очень добрым, хорошим человеком. Спокойным, рассудительным. Которому была важна его работа, спортсмены. Всегда выслушает, не отмахнётся, при этом не будет лезть под кожу с советами или наставлениями.

12 лет он возглавлял федерацию. Очень много всего сделал для развития фигурного катания в России. Он же ещё и первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду! Легендарный фигурист… Прекрасный руководитель и светлый человек. Самые искренние соболезнования его семье и близким.

Александр Георгиевич, миру фигурного катания будет вас очень не хватать…» — написала Волосожар в своём телеграм-канале.

Ранее новость о смерти Горшкова прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.