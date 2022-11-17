Ирина Роднина эмоционально отреагировала на новость о смерти Александра Горшкова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина трогательно отреагировала на новость о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
«Для нас для всех это очень тяжёлая и болезненная новость. Мои соболезнования родным и близким. Особенно дочери Юлечке Пахомовой-Горшковой, с которой мы работали. Саша был замечательным человеком, я с ним знакома с 1965 года. Очень мягкий, добрый, миролюбивый, дипломатичный. Это и спасало федерацию долгие годы. Он умел ладить со всеми, хотя у нас народ в фигурном катании очень непростой.
В последний раз мы с ним виделись на закрытии кинофестиваля «Спортивное кино» в октябре. Увы, это была наша последняя встреча», – цитирует Роднину Metaratings.ru.
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