Винер считает, что последней каплей для Горшкова оказалось решение по делу Валиевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды страны Ирина Винер отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова.

«Александр Горшков был великим спортсменом. Его танцевальный дуэт с Людмилой Пахомовой – это пара на все времена. Александр Георгиевич очень долго возглавлял нашу федерацию фигурного катания, я его видела буквально несколько дней назад на праздновании 75-летия ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).



Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно ещё не окончательное», – приводит слова Винер ТАСС.