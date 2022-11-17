Татьяна Волосожар: к Александру Горшкову было, есть и всегда будет максимальное уважение

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.



«Я всегда с теплотой вспоминаю Александра Георгиевича. Он светлый и прекрасный человек, великий спортсмен, первый олимпийский чемпион в танцах на льду. Конечно, к нему было, есть и всегда будет максимальное уважение.



Он всегда относился к спортсменам трогательно и с вниманием. Ко всем вопросам и решению проблем подходил грамотно, спокойно и рассудительно. Очень жаль, что Александр Георгиевич ушёл от нас. Будем очень сильно по нему скучать», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.