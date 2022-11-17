Максим Маринин — о Горшкове: настоящий чемпион, пример для подражания для многих поколений

Олимпийский чемпион Максим Маринин, выступавший в паре с Татьяной Тотьмяниной, высказался о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
«Я немного знаком с его дочерью Юлией, хотел бы выразить ей свои соболезнования. Он был прекрасным отцом, спортсменом и человеком. Никогда не слышал и не видел его в каких-то негативных эмоциях, он всегда был ровным, спокойным, рассудительным. Настоящий олимпийский чемпион, пример для подражания для многих поколений.
Особенно для людей более старшего поколения, тех, кто стоял у истоков славы отечественного спорта, кто был с ним близко знаком. Лично для меня он пример стоического поведения. Многие знают о трагической истории его супруги и партнёрши Людмилы Пахомовой. Весьма показательно то, как он это всё перенёс. Сумел выстоять, не сломаться и продолжать трудиться на благо развития фигурного катания. Александр Георгиевич до конца оставался преданным льду и спорту», — цитирует Маринина RT.
- 17 ноября 2022
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