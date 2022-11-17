Лайшев: благодарю Горшкова за помощь, которую он оказал российскому фигурному катанию

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«Александр Горшков был очень положительным, интеллигентным и мудрым человеком. Он был очень дипломатичным и без каких-либо неожиданностей в своих решениях. Отношения фигурного катания и «Самбо-70» всегда были ровными. Все наши встречи были достойными. Я благодарю его за помощь, которую он оказал российскому фигурному катанию», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Также Александр Горшков — шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в танцах на льду. Горшков выступал в дуэте с советской фигуристкой Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.
- 17 ноября 2022
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