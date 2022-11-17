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Евгения Медведева отреагировала на известие о смерти Александра Горшкова

Евгения Медведева отреагировала на известие о смерти Александра Горшкова
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать...» — написала Медведева в своих социальных сетях.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.

Ранее на новость о смерти Александра Горшкова отреагировала двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина.

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