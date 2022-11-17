Алексей Ягудин рассказал, каким ему запомнился Александр Горшков

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Мы запомним его великим чемпионом, настоящим человеком и искренне надеемся, что ту любовь к фигурному катанию, которую он пронёс через всю свою жизнь, мы с вами сохраним навсегда…» — написал Алексей Ягудин в своих социальных сетях.

Также Александр Горшков — шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в танцах на льду. Горшков выступал в дуэте с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.