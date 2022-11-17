Татьяна Навка написала большой пост о скончавшемся Александре Горшкове

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«Сегодня у российского фигурного катания траурный день календаря. Ушёл из жизни Александр Горшков. Человек-легенда, первый олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду, многократный чемпион мира и Европы, а также президент Федерации фигурного катания России.
Александр Георгиевич был добрый, интеллигентный и невероятной души человек. Наверное, не найдётся ни одного человека, который бы не относился к нему с теплотой и уважением!
Пара Людмила Пахомова и Александр Горшков — это непревзойдённый и невероятный пример для большинства фигуристов нашей страны, чьи номера любимы и знакомы миллионам людей даже спустя десятилетия! Для меня лично они всегда были легендами и примером выдающихся фигуристов и спортсменов!
Вечная память и искренние соболезнования родным», — написала Навка в своих соцсетях.
- 17 ноября 2022
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
15:09
-
14:45
-
14:32
-
14:10
-
13:20
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:49
-
10:41
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:05