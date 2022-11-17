Татьяна Навка написала большой пост о скончавшемся Александре Горшкове

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Сегодня у российского фигурного катания траурный день календаря. Ушёл из жизни Александр Горшков. Человек-легенда, первый олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду, многократный чемпион мира и Европы, а также президент Федерации фигурного катания России.

Александр Георгиевич был добрый, интеллигентный и невероятной души человек. Наверное, не найдётся ни одного человека, который бы не относился к нему с теплотой и уважением!

Пара Людмила Пахомова и Александр Горшков — это непревзойдённый и невероятный пример для большинства фигуристов нашей страны, чьи номера любимы и знакомы миллионам людей даже спустя десятилетия! Для меня лично они всегда были легендами и примером выдающихся фигуристов и спортсменов!

Вечная память и искренние соболезнования родным», — написала Навка в своих соцсетях.